Apache gevechtshelikopters Gilze-Rijen vliegen weer

Tilburg Trofee voor broers Norman en Rob de Langen: samen 60 jaar kinderva­kan­tie­werk

15:42 TILBURG - In een bomvolle tent in de Blaak hebben Rob (44) en Norman (46) de Langen maandagmiddag de Tilburg Trofee gekregen. De broers zetten zich al 30 jaar in als vrijwilliger bij het kindervakantiewerk in hun wijk.