App voert wandelaar langs oorlogsplekken in de bossen van Oisterwijk

Oisterwijk­se oorlogs­film Schaduw­spel: ‘mooi en ontroerend’

11 maart OISTERWIJK – Een nieuw monument voor de mensen die gestreden hebben in de Tweede Wereldoorlog is zaterdagavond onthuld. De Oisterwijkse film ‘Schaduwspel’, die een waargebeurd oorlogsverhaal vertelt, is voor genodigden in première gegaan.