Applaus voor burgemeester van Oisterwijk: ‘In de nieuwe gemeente geen knalvuurwerk en vuurpijlen meer’

Zwartgebla­ker­de zolder na brand aan Tilburgse Heuvel: ‘Gelukkig is er niemand gewond geraakt’

17:10 TILBURG - Natuurlijk, hij ‘baalt gruwelijk’. Rens Bossers staat voor zijn pand aan de Tilburgse Heuvel, waar in de nacht van dinsdag op woensdag de zolder in vlammen opging. ,,Maar het belangrijkste is dat er niemand gewond is geraakt.”