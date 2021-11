Arbeidsmigrant leeft op Haarendael voor 100 euro per week met muizen, slecht internet, kapotte verwarming en vieze douche

COLUMN ‘Om het carnaval in QRuiken­stad te beginnen...’

Eigenlijk was ik het niet meer van plan. Afgelopen donderdag. Ik kwam op de elfde van de elfde redelijk laat terug in Tilburg, het officiële programma was toch al zo goed als voorbij en alle groen-oranje franje lag nog op zolder.

13 november