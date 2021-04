Arbeidsmigranten gaan in Heukelom aan nieuw tuincentrum vooraf: ‘Minder overlast voor buurt’

Paaseieren zoeken mag niet in Tilburg: tientallen activitei­ten geannu­leerd door gemeente

1 april TILBURG - Eieren zoeken met de kinderen in het Spoorpark of een paashaasspellentocht in de Spoorzone? De gemeente Tilburg gaat ondernemers langs die iets organiseren komende paasdagen om te melden dat ook dit soort kleinschalige (kinder)feesten niet mogen. Tussen de dertig en veertig activiteiten zijn daarop geannuleerd. ,,Het wordt al snel een evenement.”