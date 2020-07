Arbeidsmigranten mogen nog maximaal vijf jaar in Biezenmortel blijven

BIEZENMORTEL - Voor zesentwintig arbeidsmigranten en dertien chauffeurs is er ook in de toekomst onderdak in Biezenmortel. Maar dan moet het bedrijf dat hen huisvest, BAM Vermeer, wel voldoen aan de Tilburgse regels hiervoor en de gebouwen aanpassen. ,,Dat gaan we ook zeker doen”, zegt directeur Martijn van den Brand.

Het is een voorwaarde van B en W van Tilburg. Die zijn van zins mee te werken aan een ontheffing van het bestemmingsplan, voor maximaal vijf jaar. En daar is Van den Brand blij mee.

Quote We huisvesten onze uitzend­krach­ten volgens de regels Martijn van den Brand, Directeur BAM Vermeer

BAM Vermeer Uitzend BV brengt in twee voormalige bedrijfswoningen aan de Biezenmortelsestraat al jaren uitzendkrachten voor met name het agrarisch bedrijfsleven onder. ,,We doen dat volgens de regels. In elk huis zijn er twee douches en twee toiletten. Er is ook extra kookgelegenheid. De 26 slaapplaatsen in totaal zijn overigens niet altijd allemaal bezet.”

In een vroegere bedrijfshal verschaft het bedrijf logies aan vrachtwagenchauffeurs, die eveneens als uitzendkracht werkzaam zijn. ,,Dat gebeurt voornamelijk in de weekeinden, conform de verplichte pauzes voor die beroepsgroep.” Dat alles gaat volgens het Tilburgse college ‘zonder veel problemen’ en ‘op een fatsoenlijke manier’. Maar het is wel in strijd met het bestemmingsplan. De gemeente Haaren, waar Biezenmortel nu nog toe behoort, constateerde dat.

Tilburg kiest niet voor de harde hand

Omdat het dorp vanaf 1 januari 2021 onder Tilburg valt, is afgesproken dat die gemeente nu al over vergunningverlening en handhaving gaat. B en W van Tilburg kiezen niet voor de harde hand. Ze willen de druk op de in de regio toch al overspannen huisvestingssituatie voor arbeidsmigranten niet verder vergroten. ,,Door de situatie voor 5 jaar te legaliseren is er tijd om elders in het stedelijk gebied structurele oplossingen te realiseren”, aldus het college aan de gemeenteraad.

Maar voordat die ontheffing wordt verleend moet BAM Vermeer wel eerst de spelregels volgen die gelden voor alle partijen die in Tilburg panden willen (ver)bouwen tot logies voor arbeidsmigranten. Met name aan de logiesruimte voor chauffeurs moet nog een en ander gebeuren.

BAM Vermeer is van oorsprong een transportbedrijf, maar het maakte in de loop der tijd een omslag naar uitzendbedrijf voor agrarische werknemers. Een tweede tak is een bedrijf dat handelt in onder meer stro, hooi en compost.