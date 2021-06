‘Archeologen onteren mijn voorouders’, vindt Tilburger van opgravingen op Sint Eustatius

Dialoog over ‘controver­si­eel’ standbeeld Peerke Donders: ‘We zijn niet op zoek naar een oplossing’

2 februari TILBURG - Wat vinden de Tilburgers nu echt van het standbeeld van Peerke Donders in het Wilhelminapark? Die vraag staat de komende maanden centraal tijdens een serie van vijf online bijeenkomsten. Het organiserende TijdLab (Stadsmuseum Tilburg en Bibliotheek LocHal) hoopt daar zoveel mogelijke verschillende meningen op te halen over het in opspraak geraakte standbeeld.