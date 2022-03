‘Architect die Tilburgse muurschildering weg wil hebben, maakt weinig kans bij de rechter’

,,In een auteursrechtzaak moet Arets de schade aan zijn reputatie aantonen. Dat lijkt me, bijna dertig jaar na oplevering van het gebouw, welhaast onmogelijk”, zegt Kees van der Hoeven. ,,En de rechter moet dan ook nog dat reputatie-belang van de architect afwegen tegen de belangen van anderen. Zoals van de eigenaar, de bewoners en omwonenden.”



De architect van het pand, Wiel Arets, eiste juli vorig jaar dat de muur aan de Tjeuke Timmermansstraat weer wit wordt en houdt daar aan vast. ‘Zijn intellectueel eigendom weegt in dit geval zwaarder dan het recht van de eigenaar van het pand', oordeelden de gemeente en eigenaar WonenBreburg. Vooraf was geen toestemming gevraagd.



Een handtekeningenactie om het kunstwerk te behouden hielp niet. Een pleidooi van de gemeente en de woonstichting evenmin. Van der Hoeven: ,,Maar het gebouw zelf is niet van vorm veranderd. Wat is nu zo erg? Dat die muur niet meer wit is?”