Argentijnse muziek voor personeel Intensive Care Tilburgs ziekenhuis. Troostconcert van Kamerata Zuid

De gratis entreekaartjes zijn via het ziekenhuis verspreid en inmiddels vergeven. Met het troostconcert bedankt het orkest het verplegend én ondersteunend personeel voor hun tomeloze inzet tijdens de corona-epidemie.

Expressieve volksmuziek

Het Tilburgs orkest brengt een Argentijns programma waarin zanger Nino Zannoni de Chamamé vertolkt. Hetzelfde concert is eerder opgevoerd in Teatro Vera in het Argentijnse Corrientes onder de naam ‘Los Hollandaises acen Chamame’.

Chamamé is expressieve volksmuziek uit het Noordoosten van Argentinië, het zuiden van Brazilië en Paraguay. Wat de Fado is voor Portugal, dat is Chamamé voor Argentinië.

De Jordaan

Nino Zannoni is een Amsterdammer, hij is geboren in de Jordaan, maar is voor de muziek naar Buenos Aires verhuisd. Op zijn negentiende kwam hij voor het eerst in contact met de Chamamé.

Volledig scherm Chamamé zanger Nino Zannoni © Collectie Kamerata Zuid

Talent

Frank Adams, artistiek leider van Kamerata Zuid, dirigeert ook orkesten in Argentinië en werkte eerder met de zanger samen. Dat geldt ook voor Milagros Caliva. Deze bandoneonist is pas 24 en wordt in haar vaderland gezien als een groot talent.

Concertzaal

Het troostconcert is op 17 september in de Concertzaal bij Theaters Tilburg. De helft van de zaal is voor het personeel van het ziekenhuis, de overige kaartjes gaan in de verkoop. Aanvang: 20.30 uur.

De muzikanten zijn begin september al in Nederland. Tijdens het concert hebben ze dan al meer dan tien dagen quarantaine achter de rug en voldoen ze aan het advies va Buitenlandse Zaken omtrent het coronavirus.