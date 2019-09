‘Arme man naast me, die zich geen raad weet wat te doen’

Dubbel-cd met muziek Boyvin, gespeeld op Van Hirtum-or­gel in Hilvaren­beek

14:38 HILVARENBEEK - Eind deze maand verschijnt een nieuwe dubbel-cd van organist Ad van Sleuwen. Hij speelde het album in op het Van Hirtum-orgel uit 1840 in de Petruskerk van Hilvarenbeek. De dubbel-cd bevat muziek van het Second Livre d’Orgue uit 1700 van componist Jacques Boyvin (1649 - 1706). In 2017 bracht Van Sleuwen een al album uit met het Premier Livre d’Orgue uit 1690.