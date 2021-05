Armhoef zet zelf de bloemetjes buiten: bewoners fiksen negentig plantenbakken om straten te vergroenen

Dat zit zo: de actie is licht op tilt geslagen. ,,We dachten aan een bloembak of dertig, maar er is zo veel belangstelling voor dat we nu negentig bestellingen binnen hebben”, zegt Van der Schoof, lid van de buurtraad. ,,We hebben het stop moeten zetten, anders krijgen we het werk niet af.”



Met een klusteam van drie vakkundige timmerlieden - allemaal vrijwilligers - worden de bakken klaargestoomd om in Armhoef op te hangen. ,,Op het trottoir is er in sommige straten geen plek meer voor groen, maar wel onder de ramen. Zo krijgen grijze straten een groenere aanblik.”



De vrijwilligers werken er met man en macht aan om de bakken te schuren, gronden en lakken. Over een paar weken worden de eerste exemplaren opgehangen.