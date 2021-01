Arnold Heumakers laat foute denkers de vinger op de zere plek leggen

Schop in de grond aan Tilburgse­weg voor Villa Tetra

23 januari GOIRLE - Op het perceel aan de rotonde Tilburgseweg/Rillaersebaan in Goirle gaat in februari de schop in de grond voor de bouw van Villa Tetra, een appartementencomplex met vier wooneenheden. "Het was een lang maar ook lastig traject", zegt makelaar Twan Zebregs.