Arrestatieteam valt groot drugslab in holst van nacht binnen: drie Tilburgers opgepakt

Flipped Story, het eerste Chinese café van de stad open: ‘Mensen moeten nog wennen’

14:57 Vrij 26 apr: Het is nog even wennen, zo blijkt aan de Stationsstraat, naast café Buutvrij is het Chinese café Flipped Story nu een weekje open. Maar het begin is nog een beetje verwarrend. ,,Mensen denken bij een Chinese zaak aan een restaurant, aan afhalen”, vertelt eigenaresse Juling Lui. ,,Terwijl we juist heel anders zijn.”