Arrestatieteam valt met maskers op bedrijfspand in Rijen binnen

Politie beëindigt illegaal pokertoer­nooi met 23 mensen in Tilburg, 12.000 euro in beslag genomen

16:11 TILBURG - Een 31-jarige Tilburger is zondagnacht opgepakt omdat hij in een woning in Oud-Zuid een pokertoernooi organiseerde met maar liefst 22 genodigden. Zelfs de catering was tot in de puntjes verzorgd. Het evenement is in strijd met de huidige corona-maatregelen. Ook werd er 12.000 euro aan contant geld in beslag genomen.