Arrestatieteam valt woning in Dongen binnen na melding over wapen

Haghorst loopt 20.000 euro bij elkaar voor het Ronald McDonald Huis én voor Merle

27 juni HAGHORST - In het hele land werd tijdens de Homewalk geld ingezameld voor het Ronald McDonald Huis. In Haghorst liepen negen inwoners speciaal voor Merle van Gils en het huis in Utrecht. Daar wandelden ze in totaal ruim 20.000 euro voor bij elkaar.