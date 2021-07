Arriva wil buslijnen schrappen, busverbinding tussen Tilburg en Gilze op de tocht

TILBURG - In een coronaherstelplan schrijft busmaatschappij Arriva volgend jaar lijnen te willen schrappen. Onder meer de rechtstreekse verbinding tussen Tilburg en Gilze staat op de tocht. Arriva zegt nog volop in overleg te zijn.

In een brief aan Arriva schrijven B en W van Gilze dat door de plannen een goede rechtstreekse verbinding tussen Gilze en Tilburg wegvalt. Verder dat Gilze alleen nog maar op werkdagen (van ochtend tot begin avond) een busverbinding heeft met Rijen. Aangevuld met twee schoolliner-ritten naar Tilburg in de ochtend en twee in de middag.

Verantwoordelijkheid

De gemeente waarschuwt voor de grote sociale gevolgen van het voorgenomen plan voor inwoners, studenten, scholieren, werknemers van bedrijven en bewoners van het asielzoekerscentrum. ‘Wij doen een beroep op uw verantwoordelijkheid rekening te houden met de rol en sociaal-economische functie van het openbaar vervoer in een dorp als Gilze. En vragen rekening te houden met de speciale positie van het azc’.

Arriva wil lijn 130 (azc-Gilze-NS-Rijen en centrum Rijen) in het weekend schrappen. Lijn 131 (Tilburg- Gilze-NS-Rijen) rijdt op werkdagen, maar vervalt helemaal. Deze lijn wordt vervangen door schoolliner 630, die twee keer in de ochtendspits (tussen 7.30 en 9.00 uur)en twee keer in de middagspits (15.00 en 17.00 uur) gaat rijden.

Busverbinding

Dat betekent dat in het weekend geen busverbinding meer is vanuit het azc of Gilze met Rijen (Breda) of Tilburg. Bovendien is het aantal verbindingen vanuit azc of Gilze op weekdagen direct naar Tilburg beperkt naar vier per dag via de schoolliner.

‘Inwoners zijn deels afhankelijk van voorzieningen buiten Gilze. Bij vertragingen op het spoor wordt de halte Gilze-Rijen nogal eens overgeslagen. Regiotaxi is te duur en niet duurzaam. Het azc raakt in isolement. Over een azc-bus bestaat nog veel onzekerheid’, is in grote lijnen de kritiek.

Daling

Arriva schrijft in het plan dat corona een dramatische daling van passagiers in Brabant tot gevolg heeft gehad. Op het dieptepunt, april 2020, maakte nog maar 14 procent van het aantal reizigers gebruik van het busvervoer ten opzichte van april 2019. Inmiddels is dat in mei weer toegenomen naar 48 procent.

Daarom zijn bezuinigingen nodig. Een woordvoerster van Arriva laat weten dat het plan voor 2022 een eerste opzet is. ,,Er is nog niets zeker. We snappen de onrust, zeker over deze verbinding. Maar besluiten vallen later pas.”