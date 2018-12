Artiest (38) stuurde moordenaar op echtgenote af, vanavond staat hij in Tilburg: 'Ik snap er niets van’

TILBURG - Na een pauze van zes jaar staat de Amerikaanse metalband As I Lay Dying weer op Nederlandse bodem. Hoewel het concert in de 013 in Tilburg van vanavond stijf is uitverkocht, roept de comeback ook weerstand op. De zanger van de band zat de afgelopen jaren in de gevangenis omdat hij zijn vrouw dood wilde hebben. ,,Maar hij heeft zijn straf uitgezeten en daarmee is het voor ons ook klaar.”

Tim Lambesis, voorman van As I Lay Dying, werd in 2014 veroordeeld tot een celstraf van negen jaar voor een moordpoging op zijn vrouw, waar hij op dat moment 8 jaar mee getrouwd was. De twee lagen in een scheiding. Het werd de zanger naar eigen zeggen onmogelijk gemaakt om zijn drie geadopteerde kinderen te zien.

Lambesis bekende tijdens een zitting dat hij een huurmoordenaar had ingeschakeld om van zijn echtgenote af te komen. De metalzanger gaf een FBI-agent geld en instructies voor de moord.

Uit de as herrezen

Het plan mislukte, maar de Amerikaan werd wel voor de rechter gesleept en schuldig bevonden. Toen duidelijk werd wat er aan de hand was, besloten de bandleden om niet meer met hem samen te werken. Daarmee kwam er een voorlopig einde aan As I Lay Dying.

Tot verrassing van velen is de voor een Grammy genomineerde band sinds kort weer bij elkaar gekomen. Lambesis kwam vorig jaar al op vrije voeten nadat hij een borgsom van twee miljoen dollar had betaald. Dit najaar tourt de band door Europa en verkopen ze talloze popzalen uit. Zowel de programmeurs als de fans lijken Lambesis zijn misstap te hebben vergeven.

‘Mafkees’

Toch is er ook veel kritiek, vooral uit de culturele hoek. ,,Ik zou mij als programmeur twee keer achter de oren krabben als ik zo’n vent een podium zou geven”, zegt muziekjournalist Jeffrey Zweep (30), die zelf ook in de culturele sector actief is. ,,Vroeger was ik best wel een liefhebber van deze band, maar nu wil ik er niets meer mee te maken hebben. Waarom zou je zo’n mafkees nog supporten?”

Niet alleen in Nederland roept de comeback van As I Lay Dying weerstand op. Op het Spaanse festival Resurrection Fest is is de vijfkoppige formatie na aanhoudende kritieken van bezoekers niet meer welkom. De organisatie vreest dat de harmonieuze sfeer van het evenement in gevaar komt als de zanger van As I Lay Dying zijn gezicht laat zien.

Reactie 013

Een verstandig besluit, vindt Zweep. ,,Je moet je naam niet verbinden aan een man die herhaaldelijk zijn eigen vrouw mishandelt. Dat valt anno 2018 niet meer te rijmen met de metoo-discussie die nu gaande is. Aan de andere kant vind ik het lastig om de 013 hier op aan te spreken. Het begint namelijk niet bij dit podium, maar bij het management en de bandleden die alweer een paar jaar na alle gebeurtenissen met deze man in zee gaan.”

Een woordvoerder van de 013 begrijpt dit sentiment, maar benadrukt dat poppodia hierin geen rol spelen. ,,Als iemand veroordeeld wordt en zijn straf uitzit, dan is het ook gewoon klaar. Het is niet aan ons om deze persoon dan nog eens extra te straffen. Onze wereld zit gelukkig zo in elkaar dat zodra veroordeelden hun straf hebben uitgezeten, ze een kans verdienen om weer mee kunnen te draaien in de maatschappij.”

Excuses

Lambesis heeft zelf heel veel spijt van hij heeft gedaan. Vorig jaar schreef de zanger een openhartig statement op de Facebookpagina van de band. “Woorden kunnen niet uitdrukken hoeveel spijt ik heb over de pijn die ik veroorzaakt heb.”

,,Er is geen verdediging voor wat ik deed en ik kijk terug op de persoon die ik geworden ben met even veel minachting als jullie. Geen hoeveelheid gevangenisstraf kan ooit goedmaken wat ik gedaan heb.“

Bandgeschiedenis

As I Lay Dying werd in 2000 in San Diego opgericht. De band is een grote speler in de metalcorescene en heeft meer dan een miljoen albums verkocht. De groep omschrijft zichzelf als een band die ‘’altijd iets diepzinnigs en positiefs te zeggen heeft tijdens het spelen van vurige, agressieve muziek’’.