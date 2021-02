‘Artsen-microbioloog Microvida verdienen tonnen aan coronatesten, ook OMT-lid Kluytmans’

seksueel geweld Tilburgse scholieren gingen naakt het internet over: zo loste Campus 013 dit probleem op

25 februari Instagramaccounts als 013_beef en sletjes.beefjes.013 stonden in 2016 vol met seksueel getinte foto’s van minderjarige Tilburgse meisjes. In een aantal gevallen gingen het zelfs om foto’s van geslachtsdelen. Veelal in vertrouwen naar een klasgenoot of vriendje gestuurd, maar daarna op het internet geslingerd.