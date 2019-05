Asfalt en middenstrook Koolhovenlaan Tilburg aan vervanging toe, weg twee weken dicht

De kwaliteit van het wegdek op delen van de Koolhovenlaan en het naastgelegen fietspad is zo slecht dat de maatregel broodnodig is, aldus de gemeente. De rode stenen waaruit de middenstrook nu is samengesteld, zijn bovendien aan het schuiven. Daarom worden ze verwijderd en vervangen door een betonnen strook.

Dit alles staat los van de vervanging van de brug in de Koolhovenlaan. In mei vorig jaar werd bekend dat de draagkracht van die brug, toen pas anderhalf jaar oud, te laag is. De brug moet vervangen worden en is in de tussentijd verboden voor vrachtverkeer. Wanneer die nieuwe brug er komt, is nog steeds niet duidelijk.