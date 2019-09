Asielzoeker en acteur Aziz uit Oisterwijk krijgt toch een gesprek met de IND

Hoofdrol

De jonge vluchteling speelt een van de hoofdrollen in de voorstelling van Het Zuidelijk Toneel Boys don't cry/Boys do, die zaterdag 7 september in première gaat in De Nieuwe Vorst in Tilburg. In de voorstelling vertelt Diallo over zijn asielprocedure. De vluchteling, wiens ouders zijn overleden, verblijft sinds 2016 in Nederland, in het azc in Oisterwijk.