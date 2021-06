Asielzoekers die in Oisterwijk ‘meedoen’, krijgen schouderklopje van de burgemeester

Uitbrei­ding Duc de Brabant biedt beleggers in vakantie­huis­jes kansen

7 juni BAARSCHOT - Van Wijnen Recreatiebouw gaat nieuwe vakantiewoningen bouwen bij het Landalpark Duc de Brabant in Baarschot. Luxe huisjes moeten het worden die particulieren kunnen kopen als beleggingsobject. ,,Als je op vakantie gaat, wil je meer dan je thuis hebt. Of je gaat back to basic natuurlijk", weet Marcel van Dijk, eigenaar van Duc de Brabant.