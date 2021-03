Asielzoekerscentrum Oisterwijk baalt van negatieve nieuwsberichten: 'We doen er echt alles aan’

Spijt en excuses van het COA aan de raad van Oisterwijk: ‘we willen open zijn’

8 september OISTERWIJK - Dat een pilot met tien probleemjongeren op het asielzoekerscentrum in Oisterwijk via een ‘klokkenluider’ naar buiten is gekomen, dat spijt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zeer. De proef zelf is daarmee niet van de baan, zo werd dinsdagavond duidelijk.