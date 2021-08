Atelier Rozenstraat in Tilburg sneuvelt: 'Er is hier echt een generatie kunstenaars geboren’

Een kolos is het, de voormalige fabriekshal aan de Rozenstraat in Loven, net iets ten noorden van de spoorlijn. Binnen heeft het iets museaals: de grote galmende ruimtes, de kunstwerken opgesteld in lange gangen.



Juist daarom waren de studenten zo goed op hun plek in Atelier Rozenstraat, een atelierruimte van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK). Maar het gebouw is ‘op’ en maakt plaats voor nieuwbouwappartementen.



,,Ja, de hal is echt gigantisch”, zegt kunstenaar Edwin de Klein. Afgelopen jaar studeerde hij af aan de FHK. Hij laat de drie gangen zien waar kunst - allerlei disciplines - staat en waar vierdejaars nog bezig zijn met hun afstudeerwerken. ,,Er heeft hier echt veel plaatsgevonden op kunstgebied de afgelopen acht jaar.” Meer dan honderd studenten mochten van het atelier gebruikmaken tijdens hun afstuderen. Ze kregen een ‘stukje pand’ voor een eigen atelier. ,,Veel kunstenaars zijn hier met hun carrière begonnen”, vertelt De Klein.