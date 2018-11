Atoombom-overlever Ronald Scholte (94) uit Gilze overleden

Scholte bevond zich als krijgsgevangene op enkele kilometers van het inslagpunt toen hij in een tunnel nieuwe schuilplekken aan het graven was. Hij werd weggeslingerd maar kon de enorm knal navertellen. De bom eiste direct en indirect honderdduizenden slachtoffers en betekende door de capitulatie het einde van de Tweede Wereldoorlog.

In een interview met het AD vertelde Scholte in 2010: ,,Het was een knal zoals ik nooit eerder had gehoord. Door de luchtdruk werd ik de tunnel ingegooid. De grond schudde en de wanden gingen heen en weer, net als bij een aardbeving. Ik was bang dat de hele zaak zou instorten. Toen werd alles donker. Ik dacht dat ik blind was.’’