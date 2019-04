Attentietegels vormen nieuwe wandelroute langs elf monumenten in Hilvarenbeek

De informatie op de attentietegels werd verzorgd door de heemkundekring, die ook de elf monumenten uitkoos. Heemkundige Ton de Jong: ,,Daar moesten we wel even goed over nadenken want alleen al rond de Vrijthof vindt je zo'n dertien Rijksmonumenten. Ook wilden we zoveel mogelijk variatie, dus niet alleen woonhuizen. De route laat nu onder meer een school, een sigarenfabriek en de pastorie zien.”



Het verzamelen van alle informatie over de panden, leverde de heemkundekring zelf ook weer nieuwe inzichten op. De Jong: ,,Van de meeste gebouwen is wel ooit uitgezocht wie de eerste bewoners waren, maar wie er vervolgens allemaal in de negentiende en twintigste eeuw hebben gewoond, was veel minder goed gedocumenteerd. Je blijft je telkens verbazen.”