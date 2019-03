Attila urban run in Tilburg is puur fun

150 atleten schreven zich in voor de run, een hardloopevenement zonder wedstrijdelement. Vorig jaar deden 200 mensen mee, aldus Gerrit Heij van Attila. Hij denkt dat het aantal deelnemers minder is omdat de Kruikenloop net geweest is. Het gaat bij de urban run om de lol van het meedoen, en het tientje inschrijfgeld brengt wat geld in het laatje voor Attila.

Na een gezamenlijke warming up met muziek lopen de deelnemers, inclusief uw verslaggeefster, vanaf de baan bij het clubhuis een stukje door het Willem II stadion. Het heilige gras laten we rechts liggen, we lopen over de tribunes. De machtige Kingside is in diepe rust. Langs de verlaten Willem II gevangenis en het politiebureau komen we eerst bij zwembad Stappegoor. Meteen daarna zien we de schaatsers op de Ireen Wust baan, in de rechterbaan de kinderen en beginnelingen, aan de linkerkant de mannen en vrouwen op de noren. Zij laten zich niet afleiden, maar wij ook niet.

There is more to win

We rennen over de tribune bij het IJssportcentrum, waar een vrouwenteam sierlijke bewegingen op de schaats maakt. Voorts gaat ie weer. Vrijwilligers van Refugee Team, een bedrijf dat vluchtelingen via vrijwilligerswerk voor sportclubs naar banen begeleidt onder het motto ‘there is more to win’, helpen je over te steken naar Fontys en het ROC. Dan hollen we bioscoop Euroscoop in. Het tapijt loopt lekker zacht. Een gezinnetje begint te applaudisseren voor die uitslovers om half elf in de ochtend.