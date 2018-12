Audi met Poolse kentekenplaat vliegt in brand na harde knal in Tilburg, politie sluit brandstichting niet uit

Doneerac­tie voor laatste wens 3-jarige Devin uit Tilburg: tripje naar Disneyland Parijs

18 december TILBURG - De 3-jarige Devin uit Tilburg heeft nog maar enkele maanden te leven. Sinds leverkanker is geconstateerd bij het jongetje gaat ook moeder Daiby van de Ven door een hel. Ze wil via een doneeractie de laatste wens van haar zoon in vervulling laten gaan: een bezoekje aan Disneyland Parijs.