Audi rijdt door na aanrijding met scooter in Tilburg

Er komt geen zwembad in de Piushaven, gemeente gaat andere zwemloca­ties onderzoe­ken

26 maart TILBURG - Er komt geen zwembad in de Piushaven. Er zitten teveel haken en ogen aan, laat het Tilburgse college van B en W vandaag weten. Wel worden andere locaties - onder meer het Wijckermeer en Noorderplas - onderzocht om te kijken of er daar in de toekomst gezwommen kan worden. ,,We missen echt een plek rond de stad om te zwemmen.”