Australische pianist met Tilburgse roots: ‘Ik denk dat ik Beethoven begrijp’

Van misosoep, ravioli tot bloem­kool-coquilles: vegan Focus Foodbar open

15 augustus Do 15 aug: Ze had het pand al lange tijd op het oog, liep al jaren met het idee rond. Het vegan restaurant van Bregje Mols is werkelijkheid geworden. De Focus Foodbar - waar al het eten plantaardig is - aan het Radiopleintje is sinds donderdagavond geopend. ,,Nu mag ik alles zelf bepalen.”