Auto belandt in aspergeveld na botsing op beruchte kruising in Rijen

Dré Stuijts is ridder zonder vrees in de bossen van Gorp en Roovert

26 april GOIRLE/HILVARENBEEK - De bossen van Gorp en Roovert worden vanaf vandaag bewaakt door een ridder. Het heeft zijne majesteit namelijk behaagd om André Stuijts (58) in Goirle te onderscheiden met die eretitel. Als boswachter en groene boa is hij al ruim dertig jaar zonder vrees. ,,Dré maakt echt het verschil in het buitengebied.”