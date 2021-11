Auto belandt in sloot bij botsing in Hooge Mierde, twee gewonden

Jarige Concert­zaal Tilburg: ‘Te klein voor tafellaken, te groot voor servet’

Als ergens de muzen zich thuis kunnen voelen is dat wel in Concertzaal Tilburg. Een feest van klank en kleur is de schepping van architect Jo Coenen. In december viert de zaal haar 25ste verjaardag. Al zijn er beperkingen, Coenen en directeur Rob van Steen van Schouwburg Concertzaal Tilburg zijn er trots op.

26 november