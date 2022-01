Auto belandt in sloot na botsing met vrachtwagen in Oisterwijk

Ook politiek trekt aan de bel na wéér een ongeluk op de Horst: ‘Kan er een stoplicht komen of zoiets?’

KAATSHEUVEL - Steeds meer zorgen over de kruising van de Horst met de snelfietsroute in Kaatsheuvel. Nadat eerder al inwoners aan de bel trokken over de verkeerssituatie, heeft nu ook Pro3 zich bij het college van burgemeester en wethouders gemeld. De politieke partij wil weten of het college de kruising echt veilig vindt. ,,En zo ja, waarom?”

