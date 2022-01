Auto belandt op de kop in droge greppel in Tilburg, automobilist gewond

UPDATE Justitie houdt vol: het was Wim S. die Heidy Goedhart vermoordde; eis 17,5 jaar

DEN HAAG/KAATSHEUVEL - Ook zonder de bewijzen van de afgekeurde undercoveroperatie houdt het Openbaar Ministerie het erop dat Wim S. in december 2010 in Kaatsheuvel zijn vriendin Heidy Goedhart om het leven bracht. Bij het gerechtshof in Den Haag eiste justitie 17,5 jaar tegen de nu 46-jarige S.

26 januari