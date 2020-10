Auto beschoten in Tilburg bij vechtpartij, gewonde aangehouden door politie

Kogelgat

In de voorruit van de zwarte BMW met Belgisch kenteken, die midden op de weg staat, is een duidelijk kogelgat te zien. De politie vermoedt dat de man die op straat belandde de kogel heeft afgevuurd. Hij is daarom door de politie aangehouden.

Onderzoek

De politie is groots uitgerukt voor het incident. In totaal staan er zeven politiewagens in de straat, die met linten is afgezet voor onderzoek. Het slachtoffer is in een ambulance afgevoerd. Over de aanleiding is nog veel onduidelijkheid.