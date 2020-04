Auto botst op boom in Oirschot: slachtoffer overlijdt ter plekke

Eén restaurant in Tilburg gaat zaterdag alweer open: ‘Het zal even wennen zijn’

9:00 Woe 29 apr: Opmerkelijk in coronatijden: het grand café van het Tilburgse hotel Mercure is alweer open en het restaurant volgt zaterdag. Ze worden ingericht als anderhalve meter-horeca. ,,Het zal wel even wennen zijn om weer gasten te ontvangen”, zegt Kees Verlaan, manager van het restaurant. ,,Maar we hebben er superveel zin in.”