Auto botst op boom langs Ringbaan-Zuid in Tilburg: bestuurder gewond

Video Melvin (11) uit Esch probeert Guus Meeuwis met vi­deo-op­roep te strikken voor een bijzonder boek

15:25 ESCH - In het Jeugdjournaal zag Melvin dat Guus Meeuwis een videoboodschap voor Bruno Mars had ingesproken. ,,Dat kan ik ook”, dacht hij want Melvin is bezig een boek te maken met bijzondere knuffelverhalen. Van de opbrengst van het boek wil hij een evenement organiseren voor kinderen die gepest worden.