Auto botst op gebouw na aanrijding in Goirle, bestuurder gewond

Studenten van De Rooi Pannen mogen stage lopen tussen de brullende leeuwen en krijsende pauwen

18 mei DEN BOSCH/VINKEL/HILVARENBEEK - Stageplek gezocht! En eindelijk gevonden! Er is opluchting, na die ellenlange studievertraging door corona. Studenten van De Rooi Pannen mogen sinds kort ook aan de slag op camping Dierenbos, of zelfs in de Beekse Bergen. Hoe leuk is het om het gebrul van leeuwen of het gekrijs van pauwen te horen tijdens je stage? Het is weer eens wat anders.