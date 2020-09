Auto botst tegen betonblok bij parkeerplaats langs de A58, twee inzittenden gewond

Fanatieke aanhang Willem II boycot eerste thuisduels en staat plaatsen af

3 september Willem II moet het in de eerste thuisduels van het nieuwe seizoen stellen zonder de steun van de fanatieke supportersgroepen. Tilburg Tifosi, KS79, Hoekkie C en Amigos Dos Amigos hebben in een gezamenlijk statement laten weten geen thuiswedstrijden te bezoeken zolang de huidige coronamaatregelen van kracht zijn.