Auto botst tegen boom op Bosscheweg in Tilburg, bestuurder komt er met een paar schrammen vanaf

Willem II in kwartfina­le KNVB-be­ker gekoppeld aan FC Twente

22 december Willem II is zaterdagavond tijdens de loting voor de kwartfinale van de KNVB-beker gekoppeld aan FC Twente. In de kwartfinale speelt Willem II een uitwedstrijd. De laatste ontmoeting tussen de twee clubs was in de eredivisie op 17 maart 2018. Toen werd het 2-2.