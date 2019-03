Auto botst tegen verkeersbord en boom op N65 bij Berkel-Enschot

Omrijden in Goirle, want... ‘Als Rome op 1 dag was gebouwd, hadden we die firma ingehuurd’

4 maart GOIRLE - Is de gemeente Goirle nou nóg niet klaar met de wegwerkzaamheden aan de doorgaande wegen in de wijk De Hellen? Voor wie zich dat afvraagt geeft bijgaand bord het antwoord: ‘Als Rome op 1 dag was gebouwd, hadden we die bouwfirma zeker ingehuurd’.