Auto brandt ter hoogte van Oisterwijk volledig uit

Tilburgse sportvel­den blijven open voor jeugd: ‘Al is het een dilemma’

8:01 TILBURG - Een balletje trappen op de velden van bijvoorbeeld Sc ‘t Zand of Gudok blijft in Tilburg mogelijk. De gemeente gaat het niet verbieden, zoals in Goirle gebeurt. ,,Zo ver zijn wij nog niet”, zegt een woordvoerster. ,,Maar het is wel een dilemma.”