Auto brandt uit in Van Doorenstraat in Tilburg, ook zware schade aan andere auto

GGD: Teststra­ten Tilburg, Uden en Rosmalen krijgen meer capaciteit

8 oktober Sinds deze week is er meer testcapaciteit beschikbaar in de regio GGD Hart voor Brabant. Dat betekent dat er bij de bestaande locaties in Tilburg, Uden en Rosmalen vaker wordt getest: van 1880 naar 2600 testen per dag. Ook komt er een nieuwe testlocatie bij in Cuijk.