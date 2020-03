Auto buitgemaakt na ruzie tussen jongeren in Rijen

Het was te voorzien, maar een half uur is wel heel kort voor de horeca in Oisterwijk

18:56 OISTERWIJK - In twintig minuten tijd is het gedaan met het uitgaansleven in Oisterwijk. Of tenminste: de laatste ronde is afgeroepen, terrassen worden opgeruimd en als de gasten klaar zijn met eten dan gaan de deuren dicht. ,,Ik had al niets meer ingekocht. Je zag het natuurlijk wel aankomen", zegt chef en eigenaar Niels Janse van restaurant Sec.