Auto crasht in Tilburg na politieachtervolging en vliegt in brand, agenten halen inzittenden uit voertuig

Heuvelse kerk Tilburg eert onze zorghelden: ‘Hulde!’

11 april TILBURG - Een kloppend hart is elke avond te zien op de gevel van de Sint Jozefkerk in Tilburg. De projectie is een gebaar van steun voor alle mensen die in de zorg werkzaam zijn. Het is een initiatief van parochianen van de kerk aan de Heuvel.