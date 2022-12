Auto glijdt van de weg af in Tilburg en komt in een greppel terecht

Goirlese wethouder Van Dijk teleurge­steld: ‘Te veel winkeliers dachten: komt wel goed’

GOIRLE - Wethouder Peter van Dijk (VVD) deelt de teleurstelling van de meeste winkeliers in het centrum van Goirle over het opdoeken van hun Bedrijven Investeringszone (BIZ). Maar met het meten van het draagvlak was volgens hem niks mis.

14 december