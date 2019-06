Auto in brand gestoken op parkeerplaats in Tilburg, technische recherche doet onderzoek

VIDEO en UPDATE Keurig protest van ‘boze’ Te­sla-rij­ders, die toch weer niet worden geholpen

8 juni TILBURG - Het was een keurig protest zaterdagochtend bij de fabriek en het uitlevercentrum van Tesla in Tilburg. Elf verontwaardigde Teslarijders kwamen verhaal halen in oranje vestjes. Ze voelen zich al maanden aan het lijntje gehouden. En even leek het erop dat ze meteen werden geholpen. ,,Maar zeg het alsjeblieft niet verder.”