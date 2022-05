Auto in brand op de A58 bij Tilburg

Hofland vertelde tussenstan­den elders niet tegen zijn spelers: ‘Daar krijg je angst en verdeeld­heid van’

Met nog één duel te gaan is alles nog mogelijk voor Willem II. Door een 1-1 gelijkspel bij SC Cambuur leeft de ploeg nog, in de strijd tegen degradatie. Trainer Kevin Hofland was na de remise in Friesland dik tevreden. ,,Ik kan niets negatiefs zeggen over deze wedstrijd.”

22:59