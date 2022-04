Auto in brand op Wagnerplein in Tilburg

Ineens stond er een wildvreem­de in hun woning, midden in de nacht. ‘Hij riep: ik kom voor jou!’

BREDA - ,,Mijn vriendin had niets gehoord. Ik maakte haar wakker. Ze was helemaal beduusd. Als ik er niet was geweest, wat was er dan gebeurd?’’ Een man uit Oisterwijk is er nog altijd emotioneel van ondersteboven. In de nacht van 10 februari 2020 kwam er ineens zomaar iemand in hun huis binnen en liep schreeuwend de trap op.

