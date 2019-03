Auto in vlammen op in Dongen: politie onderzoekt brandstofflessen

Gilze en Rijen met 18,2 graden warmste plek in Brabant, morgen nog warmer

29 maart GILZE EN RIJEN - Na een lange periode van koud en grijs weer, is de zon vrijdag volop gaan schijnen in Brabant. Het warmst werd het volgens Weerplaza in Gilze en Rijen. Bij meetstation Gilze-Rijen was de temperatuur om 15.20 uur opgelopen tot 18,2 graden Celsius.