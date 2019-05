Auto in vlammen op in Fraterstraat Tilburg, vermoedelijk brandstichting

Carlota in Tel Aviv (1). Tilburgse gitariste is met Duncan bij het Songfesti­val

13 mei TEl AVIV/TILBURG - Gitariste Carlota Lopez van de Logt is in Tel Aviv en speelt met Duncan als de Tilburgse zanger presentaties geeft aan de pers die voor het Songfestival naar Israël is afgereisd. De gitariste en Duncan Laurence kennen elkaar van de Rockacademie in Tilburg en spelen vaker samen. Carlota vertelt aan het Brabants Dagblad over haar ervaringen tijdens het songfestival. Deel 1.